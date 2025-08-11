Prefeitura de Sumaré divulga cronograma do trailer do CadÚnico em agosto

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, informa o cronograma de atendimentos do trailer do Cadastro Único (CadÚnico) para o mês de agosto de 2025. A ação leva os serviços de forma itinerante a diferentes bairros da cidade, facilitando o acesso da população aos programas sociais.

O atendimento no trailer do CadÚnico inclui atualização e inclusão de dados no sistema, orientações sobre benefícios como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), além de informações sobre outros programas sociais.

Durante o mês, a unidade móvel percorrerá diversas regiões, incluindo bairros como São Domingos, Matão, Basilicata, Angelo Tomazin, Nova Veneza e Horto, atendendo de segunda a sábado, conforme programação.

A Secretaria reforça que todos os atendimentos são gratuitos e realizados por equipe capacitada, garantindo mais comodidade para os moradores que não precisam se deslocar até a sede central do CadÚnico.

Para ser atendido, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e demais documentos dos membros da família.

O cronograma completo, com datas e locais, está disponível abaixo:

08/08 – Nova Veneza – Praça do Sol (Rua Eduardo Hoffmann, s/n – Matão)

09/08 – Praça do Sol (Rua Eduardo Hoffmann, s/n – Matão)

10/08 – Praça do Sol (Rua Eduardo Hoffmann, s/n – Matão)

11/08 – Matão – Praça Posto de Saúde Nova Terra (Rua Luiz Mateus, 250 – Nova Terra)

12/08 – Matão – Praça Minasa (Av. Minasa, 1025 – Matão)

13/08 – Matão – Praça Emilio Garbeline (Av. Brasil, 455 – Nova Veneza)

14/08 – Território Matão – Praça Emilio Garbeline

15/08 – Basilicata – Posto de Saúde Veccon (Rua Moacir Cândido de Souza, 165 – Basilicata)

16/08 – Praça Wanderson Salvador Faria (Rua 21 de Março, s/n – Jardim Nova Veneza)

17/08 – Praça Wanderson Salvador Faria

18/08 – Basilicata – Praça Bom Retiro (Rua Lysi de Lara Lopez de Negreiros, s/n – Bom Retiro)

19/08 – Área Cura – Praça Polo Angelo Tomazim (Rua Gervacina Alves de Freitas, s/n – Área Cura)

20/08 – Área Cura – Praça Pólo Angelo Tomazim

21/08 – Área Cura – Praça Pólo Angelo Tomazim

22/08 – Área Cura – Praça Pólo Angelo Tomazim

23/08 – Praça Pólo Angelo Tomazim

24/08 – Praça Pólo Angelo Tomazim

25/08 – Território Angelo Tomazin – Praça Pólo Angelo Tomazim

26/08 – Território Angelo Tomazin – Praça Pólo Angelo Tomazim

27/08 – Território Angelo Tomazin – Praça Pólo Angelo Tomazim

28/08 – Território Angelo Tomazin – Praça Pólo Angelo Tomazim

29/08 – Manutenção

30/08 – Praça Pólo Angelo Tomazim

31/08 – Praça Pólo Angelo Tomazim

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP