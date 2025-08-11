Prefeitura de Americana faz melhorias estruturais na UBS do Jardim Boer

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Boer está passando por obras de manutenção predial para aprimorar a estrutura física e o acolhimento à população. As intervenções são realizadas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde. O investimento, de R$ 193.197,56 em recursos federais provenientes da Atenção Primária à Saúde, tem como objetivo oferecer mais conforto aos usuários e melhorar o fluxo de pacientes e profissionais.

Os trabalhos começaram nesta quinta-feira (7) e devem ser concluídos em cerca de 60 dias. Durante todo o período, os serviços da unidade seguem funcionando normalmente.

As intervenções incluem o fechamento com alvenaria da área externa, que será transformada em nova recepção, a adequação de espaço para a criação de um consultório de enfermagem e a cobertura da área externa do estacionamento. A equipe da UBS reorganizou os espaços e transferiu provisoriamente a recepção para uma área ao lado da farmácia.

Unidade

A UBS do Jardim Boer fica na Rua Romildo Bosqueiro, nº 55. “Reforçar e modernizar a estrutura das UBSs é uma das nossas prioridades. Essas melhorias refletem diretamente na qualidade do serviço prestado, no conforto dos pacientes e nas condições de trabalho dos profissionais”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“A nova recepção e a reorganização dos espaços internos vão permitir um atendimento mais humanizado, com melhor acolhimento e mais agilidade. Mesmo durante a obra, nossa equipe se dedicou para manter todos os serviços funcionando com qualidade”, diz a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

