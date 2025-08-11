O estudante norte americano Tendaji Bailey, de 36 anos, veio a Americana semana passada em busca de informações de seus antepassados. Parentes dele moraram na região mais de 100 anos atrás.

Tendaji tem parentesco com escravizados da família Smith, uma das que vieram pra a região ainda no século XIX.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Através do Museu dos Aflitos, de São Paulo, o Instituto 12 de Novembro, que cuida da história da cidade, foi indicado para recebê-lo e ajudá-lo em suas pesquisas.

Instituto recebeu norte americano

O instituto recebeu o estadunidense e o levou a diferentes locais durante dois dias. Vamos continuar lutando pela preservação de nossa história, buscando formas de financiar o que deveria ser obrigação do poder público.

E olha que bastaria um pouco só de boa vontade…

I12N crítica falta de apoio- Em seu perfil, o I12N anotou que a ação era pra ser “Algo que deveria ser política pública. Mas não é, e não parece perto de se tornar por aqui”.

O 112N afirma que “nosso papel é esse: preservar a nossa história, contar a nossa história. E é por isso que lutamos diariamente por recursos para financiar nossos trabalhos, fomentar a pesquisa, preservar informações que se perdem diariamente pela falta dessa política pública”.

Leia Mais notícias da cidade e região