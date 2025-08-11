Câmara de Sumaré abre inscrições para o Parlamento Jovem

Equipes visitam escolas para inscrições até o dia 15; estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio

O Parlamento Jovem de Sumaré está com inscrições abertas para os alunos do ensino médio. As equipes da Câmara responsáveis pelo projeto iniciaram as visitas às escolas participantes nesta segunda-feira (4) e devem continuar realizando inscrições até o dia 15 de agosto, sexta-feira. No total, serão 34 visitas, entre os períodos da manhã, tarde e noite, em 29 escolas do município.

Para se candidatar às 21 vagas disponíveis, o estudante deve estar cursando o 1º ou o 2º ano do ensino médio. Alunos do 3º ano poderão participar, desde que a escola em que está matriculado tenha 4º ano (técnico). Serão eleitos os 21 parlamentares jovens mais votados, para o mandato de um ano. O objetivo do projeto é justamente formar a consciência político-cidadã dos alunos.

Campanha

A campanha eleitoral dos candidatos inscritos acontece entre os dias 18 e 29 de agosto, e a votação está marcada para o período entre 1º e 12 de setembro, nas próprias escolas. O resultado deve ser divulgado no dia 15 de setembro. Os parlamentares jovens eleitos iniciam as atividades em 2026.

O Parlamento Jovem é uma iniciativa da Câmara, por meio da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, que seleciona estudantes para simular a jornada de trabalho de um vereador pelo período de um ano. Os jovens participam de atividades de formação e de sessões plenárias, que ocorrem uma vez por mês, na sede da Câmara.

