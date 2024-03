Prefeitura e Polícia Militar discutem atendimento à mulher vítima de violência

O Fluxo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência foi discutido entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e a Polícia Militar, durante reunião realizada na segunda-feira (4), na sede do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

“É muito importante a participação da equipe da Polícia Militar para ampliarmos a discussão sobre a importância da construção do fluxo de atendimento à mulher que é vítima de violência. Agradecemos a parceria e o apoio junto ao Comitê Americana por Elas”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Helen Munhoz Fernandes.

Na ocasião, a técnica de referência da Política da Mulher da secretaria e integrante do Comitê Americana por Elas, Cibele Elena Ascari Umbelino da Silva, e a coordenadora da Política de Atenção aos Migrantes, Imigrantes e Refugiados e Comitê MigraRe, Marilza de Jesus Morais Silva, conversaram sobre a importância do fluxo de atendimento junto à equipe da PM, com as participações do tenente-coronel Daniel, do subcomandante Major Zecheto, entre outros oficiais.

Mais notícias da cidade e região

Segundo Cibele, a PM foi convidada a participar da reunião do comitê, no dia 12, e fazer a apresentação do Fluxo de Atendimento à Mulher da corporação. “O objetivo é melhorar a eficiência na proteção das mulheres e garantir o acesso a recursos essenciais em prol dos direitos e segurança das mulheres”, explicou Cibele.

Na oportunidade, foi entregue à PM a Cartilha para Migrantes, Imigrantes e Refugiados, lançada em Americana no dia 19 de fevereiro. “É importante a realização de um trabalho em rede, fazendo as conexões entre as políticas públicas, mapeando as vulnerabilidades do público e trabalhando com todas as políticas públicas no atendimento à mulher migrante e à mulher americanense”, completou Marilza.