A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta terça-feira (18) a entrega dos novos eletrodomésticos que foram adquiridos após a campanha de arrecadação do Fundo Social de Solidariedade. São 32 fogões, 36 geladeiras, entre outros itens, que começaram a ser entregues às famílias atingidas por um dos maiores alagamentos da história do Município.

A entrega dos itens ocorre após análise técnica da Secretaria de Promoção Social. Os fogões, geladeiras e tanquinhos se somam a outros produtos entregues anteriormente, como alimentos, kits de higiene pessoal, itens de limpeza, roupas, móveis, utensílios, colchões e travesseiros.

“Essa onda de solidariedade só foi possível graças ao apoio de cada um que contribuiu financeiramente com conta aberta pelo Fundo Social de Solidariedade. Pessoas físicas, empresários, comerciantes, empreendedores, igrejas evangélicas, paróquias, influencers, faculdades… Pessoas que se mobilizaram e acreditaram na credibilidade do Poder Público, nos honrando com a confiança para que pudéssemos oferecer aquilo que as pessoas mais precisam neste momento. Meu mais profundo agradecimento. Sem sombra de dúvidas, o melhor de Santa Bárbara é o barbarense”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

