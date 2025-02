Veja 80 vagas pra atendente de SAC (Nova Odessa)

O PLT (Posto Local do Trabalho) Nova Odessa recebe currículos para 119 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta quarta e quinta-feira (dias 19 e 20/02/2025) para o e-mail [email protected], com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

ATENDENTE DE RESTAURANTE – Diurno/noturno a partir de 18 anos. (8 vagas)

ATENDENTE DE SAC – Ensino Médio completo. Não é necessário experiência anterior. Disponibilidade de horários – Escala 6 x 1. VT + VR ou VA + seguro de vida + participação de lucros + desconto com faculdades + assistência médica e odontológica + convênio farmácia + telemedicina + 50% de desconto em pacotes da empresa. (80 vagas)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Segunda a sexta-feira das 7h às 16h e sábado das 7h às 12h. Residir preferencialmente em Nova Odessa ou ter acesso ao Distrito Industrial Recanto. Salário: R$ 2.240,06. Benefícios: assistência médica e odontológica, cesta básica e seguro de vida. (1 vaga)

COZINHEIRA CEIA – Das 21h às 4h35. Vale-alimentação R$ 250,00 + Vale-transporte + refeição no local + convênio médico e odontológico. (1 vaga)

LEITURISTA DE HIDRÔMETRO – Das 6h às 14h20h ou das 13h às 21h20. Vale-alimentação R$ 250,00 + Vale-transporte + refeição no local + convênio médico e odontológico. (3 vagas)

OFICIAL DE COZINHA – Com experiência. (2 vagas)

PEDREIRO – Ensino Fundamental completo. Não exige experiência. De segunda a sexta-feira das 7h às 17h. Salário + periculosidade = R$ 2.344,98 + seguro acidente de trabalho + transporte da empresa + ticket alimentação/refeição + prêmio assiduidade + seguro de vida + plano de saúde. (1 vaga)

PRODUÇÃO – Conhecimento em medidas métricas será um diferencial. Fácil acesso a Nova Odessa. Masculino e feminino. Salário R$ 2.121,00 + ajuda de custo de transporte (100 a 150) + vale-alimentação Alelo R$ 190 + convênio médico. De segunda a quinta-feira das 7h às 17h e sexta-feira das 7h às 16 h. (2 vagas)

TORNEIRO – Torno convencional. (1 vaga)

FRESADOR (1 vaga)

AJUDANTE GERAL (1 vaga)

AJUDANTE DE MOTORISTA / MOTORISTA – Habilitação C e D, até 55 anos. (10 vagas)

COLETOR DE LIXO (1 vaga)

MOTORISTA (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (1 vaga)

TRATORISTA (1 vaga)

OPERADOR DE MUNCK / OPERADOR DE GUINDASTE – Com experiência. (1 vaga)

MONTADOR DE PRÉ-FABRICADOS – Com experiência. (1 vaga)

ROÇADOR / MOTORISTA DE CAMINHÃO – De segunda a quinta-feira das 6h30 às 16h30 e sexta-feira das 6h30 às 15h30. Cesta básica + vale-refeição + vale-transporte + auxílio farmácia + assiduidade + insalubridade. (2 vagas)

