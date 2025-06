Prefeitura de Americana promove ação do Junho Violeta no Cras São Manoel

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promoveu a ação “Respeitar é Cuidar”, dentro da campanha Junho Violeta, no território do Cras(Centro de Referência de Assistência Social) do bairro São Manoel, nesta terça-feira (17). A atividade foi realizada em parceria com o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) ofertado pelo SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana).

A programação contou com uma roda de conversa com os participantes, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado em 15 de junho.

“No Junho Violeta, intensificamos a mobilização da sociedade para discutir os direitos da pessoa idosa. Abordamos os tipos de violência, física e psicológica, orientando a população sobre os cuidados e o respeito com os idosos e a importância de combater a violência. Agradecemos aos participantes da roda de conversa e ao Soma pela parceria nesta ação”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento, seja físico, psicológico ou patrimonial.

