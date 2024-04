Americana terá uma nova edição do Programa Educação Empreendedora em 2024. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) pelas secretarias de Educação e de Desenvolvimento Econômico, responsáveis pela iniciativa em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Mais de 2,1 mil estudantes do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental dos cinco CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) de Americana terão aulas para estimular o desenvolvimento do potencial empreendedor. As formações foram iniciadas na edição do ano passado. Em 2024, será incorporado também o componente de desenvolvimento socioemocional.

O programa é alicerçado em dois pilares: a educação como protagonista do processo de transformação digital da sociedade e a cultura empreendedora, que entende o empreendedorismo como forma de autorrealização.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, citou o resultado positivo do trabalho proposto em 2023. “Tivemos como resultado o despertar de competências e de habilidades e o fortalecimento da autoestima e da autonomia dos nossos estudantes, por isso decidimos pela continuidade desta parceria tão acertada”, explicou.

A proposta inclui o envolvimento dos estudantes em atividades literárias, filmes e dinâmicas com o objetivo de levá-los a refletirem sobre valores, atitudes empreendedoras, cidadania, ética, sustentabilidade, diversidade e a busca do autoconhecimento.

“A educação empreendedora é algo muito importante para a formação de nossas crianças, porque não só as ensina que com planejamento e trabalho elas podem ser o que elas quiserem, como também trabalha o ‘comportamento empreendedor’ das mesmas, que as ajudarão em diversas esferas de suas vidas, mesmo que não sejam de fato empreendedoras”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Durante o ano letivo, os professores do Ensino Fundamental vão aplicar as atividades pedagógicas descritas pelo projeto, propondo reflexões sobre o mundo das profissões, o valor do trabalho e do planejamento para a realização de sonhos.