O comitê gestor do Programa Americana pela Primeira Infância (PAPI) discute, na próxima quarta-feira (10), o texto de apresentação dos Eixos 1 a 5 referente às propostas elaboradas para o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos no município, considerando sua família e contexto de vida. A redação passará por revisão durante a reunião, promovida a partir das 8h30 na Secretaria de Educação de Americana (Rua dos Professores, 40, Centro). A participação é aberta aos interessados.

As medidas e ações propostas estão organizadas em seis eixos: “A criança, a família e a comunidade: relações afetivas e sociais”, “A criança e a educação: o encantamento do aprender”, “A criança e a diversidade: a dimensão da inclusão”, “A criança nativa digital: a identidade e o consumismo infantil mediado pelas mídias”, “A criança e o direito à saúde, à segurança alimentar e nutricional: o bem-estar integral” e “A criança, o espaço e a cidade: o brincar, o explorar, o pertencer”.

A redação foi elaborada com base em pesquisas qualitativa, feita com pais e responsáveis, e quantitativa, com crianças e profissionais das áreas da Assistência Social, Educação, Saúde e das Pastorais da Criança. Desde 2022, quando foi instituído pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice-prefeito Odir Demarchi, o PAPI promove estudos, debates e pesquisas, inclusive em outros municípios, para o desenvolvimento do trabalho.

“Americana está desenvolvendo políticas públicas de caráter permanente e voltadas à Primeira Infância, em um esforço de diversas secretarias para pensar a cidade sob o ponto de vista das crianças bem pequenas. A administração Chico e Odir teve muita sensibilidade ao apoiar a estimular este trabalho de importância histórica para nossa cidade e, principalmente, para as famílias, ouvidas durante o processo de elaboração das propostas”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A redação final será apresentada por meio de projeto de lei para a criação de políticas públicas específicas para crianças de 0 a 6 anos.