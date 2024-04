A Secretaria de Saúde de Americana, por meio do setor de Saúde Bucal, deu início nesta semana ao ciclo de prevenção com avaliação bucal nas crianças das EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) e creches da rede municipal de Educação.

A abordagem dos profissionais conta com palestras com orientações gerais sobre escovação correta, alimentação saudável e a importância da visita ao dentista. Durante a ação, a equipe distribui escovas de dente e fio dental aos menores e, com autorização prévia dos pais ou responsáveis, os profissionais também examinam e avaliam o risco de cárie nos pequenos.

Nos casos de necessidade de tratamento, a equipe realiza o atendimento na escola com a técnica de mínima intervenção (ART), onde não há o uso do “motorzinho”, retirando a cárie com instrumentos manuais e selando o dente com material adesivo, interrompendo o processo da doença.

Em casos mais complexos, que não são possíveis de resolver na escola, a equipe encaminha para que o pai ou responsável procure a unidade básica de saúde mais próxima da residência para agendar o tratamento odontológico.

“Esse trabalho nas escolas é de suma importância para que as crianças entendam a necessidade da boa higienização bucal, aprendendo a escovar os dentes e a usar o fio dental de forma correta, isto desde a educação infantil”, afirmou a coordenadora do setor, Claudia Borelli.

As ações de prevenção são realizadas durante todo o ano letivo. Para o segundo semestre, a equipe visitará as escolas estaduais para atender os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.