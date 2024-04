Na última segunda-feira, 01, o apresentador do BBB24 Tadeu Schmidt alertou a participante Beatriz sobre o risco de top com casca de laranja, que pode causar uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol.

Segundo Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Diretor Clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, o consumo e a manipulação de frutas cítricas com o sol pode desencadear uma reação química na pele levando a queimadura, bolhas e manchas acastanhadas que podem perdurar por várias semanas; esse fenômeno é chamado de Fitofotodermatose.

Isso ocorre por uma reação entre um produto alergênico e a luz solar, mais especificamente a Luz Ultra violeta A. Essa reação química leva a dor e coceira além do escurecimento da pele e em casos mais graves formação de bolhas, isso ocorre entre as primeiras 24 a 48 hs de exposição.

As pessoas sempre lembram do limão, mas outras substâncias podem desencadear essa reação, entre as mais frequentes temos: limão tangerina, lima, cenoura, figo, salsinha, hibisco e canela.

O tratamento consiste em usar hidratantes, protetor solar em casos mais intenso uso de pomada de corticoide. A mancha costuma demorar a sair, mas desaparece por volta de 40 dias.

Por isso se você se for se expor ao sol , evite manusear os produtos acima, pois não existe tratamento preventivo para isso.

Vale ressaltar que quando acontece uma queimadura ou reação alérgica, quer dizer que a barreira de proteção foi quebrada, sendo assim, é essencial procurar atendimento médico para evitar que essas irritações piorem e se tornem bolhas e manchas duradouras.