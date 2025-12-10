Futuro Certo: Prefeitura realiza formatura de alunas dos cursos do Cuca

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta terça-feira (9) a formatura das alunas dos cursos de Bordado Livre e de Operador de Máquinas de Costura Industrial, realizados no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana). A cerimônia aconteceu no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e contou com as presenças do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi.

Ao todo, 52 pessoas concluíram os cursos, que foram oferecidos pelo programa Futuro Certo, idealizado pelas duas secretarias com o objetivo de fomentar o crescimento da economia por meio da realização de cursos de capacitação profissional, recolocação no mercado de trabalho e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Nós estamos dando dignidade e trabalhando para poder atender à necessidade daquelas que vão seguir a carreira de costureira, seja de forma individual ou coletivamente em uma empresa. Nossa missão é cuidar da cidade como um todo e tentamos sempre fazer o melhor, trabalhando com afinco e muito amor”, afirmou o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir parabenizou as professoras e discorreu sobre sua experiência como empreendedor, encorajando as formandas a correrem atrás de seus sonhos. “Não tenham medo, criem coragem e não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje”, disse.

O curso de Operador de Máquinas de Costura Industrial tem como objetivo formar mão de obra qualificada em costura industrial, capacitando os participantes para ingressarem no mercado de trabalho, seja para trabalhar como autônomo ou diretamente na indústria da confecção. É um curso para iniciantes ou para aqueles que querem aperfeiçoar a costura.

Já o curso de Bordado Livre proporciona o ingresso no mundo dos bordados criativos e personalizados. Os trabalhos desenvolvidos podem tanto decorar peças de cama, mesa e banho quanto agregar valor a roupas, das mais básicas até as mais clássicas.

Mercado

“O mercado de costura é praticamente infinito, com muitas oportunidades dentro das confecções. E, além disso, vale ressaltar a questão do empreendedorismo, já que grande parte das alunas acaba optando por trabalhar por conta própria. Quando as secretarias se uniram para formar o Futuro Certo, que é o nosso programa de capacitação profissional e inclusão produtiva, percebemos que não só preparávamos para o mercado de trabalho, mas também acabávamos tirando muita gente da situação de vulnerabilidade”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Além da capacitação profissional, as turmas dos cursos também trabalharam juntas por uma boa causa, confeccionando e doando 20 mantas bordadas para o programa Mãe Americanense, iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos que dá apoio e suporte às gestantes do município.

“Nós tínhamos um sonho, desenhamos esse sonho, colocamos no papel e conseguimos trazer para a realidade de Americana. É mais do que entregar um certificado, é ver mudanças de vida. Estamos aqui formando costureiras para que trabalhem dentro das suas casas, sejam suas próprias empreendedoras e consigam aumentar a renda, ou consigam um emprego em uma confecção. Tudo isso proporciona mais liberdade e independência”, acrescentou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Também participaram da formatura os vereadores Marcos Caetano, Levi Rossi e Gutão do Lanche, a coordenadora do Cuca, Grace Barboza Guedes, a professora do curso de Operador de Máquinas de Costura Industrial, Raquel de Lima Oliveira, e a professora voluntária do curso de Bordado Livre, Giovana Bionde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP