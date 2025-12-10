Receitas de Natal: Salmão com crosta de amêndoas e mais!

Receitas de Natal: Salmão com Crosta de Amêndoas e Limão com Purê de Batata e um Supreme Sadia na Cerveja Preta com Batatas Assadas
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível de dificuldade: Fácil
Ingredientes:
Salmão com crosta:
- 4 filés de salmão (600g)
- Suco e raspas de 1 limão (30ml)
- 1 xícara (chá) de farinha de mandioca flocada (150g)
- ½ xícara (chá) de amêndoas picadas (70g)
- 4 colheres (sopa) de Qualy Vita (40g)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Purê de batatas:
- 500g de batata descascada e cozida
- 1 xícara (chá) de leite (240ml)
- 3 colheres (sopa) de Qualy Vita (30g)
- Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
Modo de preparo:
Salmão com crosta:
- Tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e o suco do limão.
- Misture a farinha de mandioca, as amêndoas picadas, a Qualy Vita e as raspas do limão com um garfo, até obter uma textura de farofa. Tempere essa farofa com sal e pimenta-do-reino a gosto e cubra cada filé de salmão com ela.
- Asse os filés em forno pré-aquecido em temperatura média por 25 a 30 minutos, ou até que o salmão esteja no ponto desejado.
Purê de batatas:
- Enquanto o salmão assa, prepare o purê: em uma panela, amasse as batatas, misture o leite e a Qualy Vita e leve ao fogo médio, mexendo sempre até formar um purê.
- Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto. Sirva ainda quente com o salmão.
SUPREME SADIA NA CERVEJA PRETA COM BATATAS ASSADAS
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Nível de dificuldade: Fácil
Ingredientes:
Supreme:
- 1 Supreme Sadia (cerca de 3,5kg)
- 2 colheres (sopa) de Qualy Cremosa Com Sal amolecida (20g)
- 3 dentes de alho picados (9g)
- 2 latas de cerveja preta (700ml)
- 1 colher (sopa) de páprica defumada (7g)
Batatas assadas:
- 1 kg de batatas cortadas em cubos médios e cozidas, com a pele
- 2 colheres (sopa) de Qualy Cremosa Com Sal derretida (20g)
- 1 colher (sopa) de páprica defumada (7g)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Alecrim a gosto
Modo de preparo:
Supreme:
- Descongele o Supreme Sadia conforme as instruções da embalagem, com cerca de 2 dias de antecedência. Pré-aqueça o forno em temperatura alta. Retire a ave da embalagem e o saquinho de miúdos que está dentro da ave.
- Acomode a ave em uma assadeira média com pelo menos 5 cm de altura e besunte-a com metade da Qualy Cremosa Com Sal. Esfregue na ave, para que pegue o tempero, o alho picado, a páprica defumada, sal e pimenta-do-reino a gosto. Despeje sobre a ave a cerveja preta e cubra com papel-alumínio para evitar que resseque.
- Asse por cerca de 2 horas, regando o Supreme Sadia a cada 30 minutos com o caldo e temperos da própria assadeira. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos, ou até que a pele esteja dourada.
- Verifique o termômetro. Quando ele saltar, a ave estará pronta.
Batatas assadas:
- Assim que o Supreme Sadia voltar ao forno na última etapa, sem o papel alumínio, prepare as batatas: coloque-as em uma assadeira e regue com a Qualy Cremosa Com Sal
- Tempere as batatas com a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o alecrim e asse em forno médio por cerca de 30 minutos, ou até que as batatas estejam douradas.
- Sirva o Supreme Sadia com as batatas assim que retirá-los do forno.
