A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana finalizou, nesta quarta-feira (6), a reconstrução da caixa de galeria pluvial, guia, sarjeta e calçada na Rua Ibitinga, no bairro Parque Novo Mundo.

“Com a infiltração na caixa da galeria, o solo cedeu e acabou afetando guia, sarjeta e calçada. Posteriormente reconstruímos para evitar mais danos ao solo”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além de reforçar a caixa de galeria pluvial, foram refeitos 35 metros lineares de guias, sarjetas e passeio público. Nos próximos dias, será realizada a recomposição do pavimento asfáltico.

Prefeitura promove limpeza na Lagoa Berinjela

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana executou, nesta quarta-feira (6), os serviços de limpeza da Lagoa Berinjela, localizada entre as regiões do Bosque dos Ipês e Residencial Tancredi.

“Desde a obra de desassoreamento, estamos mantendo periodicamente a limpeza da lagoa. E para seguir com o local limpo e protegendo o meio ambiente, pedimos que a população não descarte lixo ou materiais recicláveis no local”, lembrou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Sosu retirou as macrófitas (plantas aquáticas) e excesso de areia do vertedouro da lagoa, que tem 23 mil metros quadrados, utilizando a máquina PC escavadeira.

