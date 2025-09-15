Prefeitura de Santa Bárbara segue intensificando a vacinação contra o HPV

Iniciativa é realizada nas escolas estaduais e UBSs do Município

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a intensificação da vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, não vacinados anteriormente, nas escolas estaduais e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município. Nesta semana a vacinação ocorreu em cinco unidades escolares, com 29 doses administradas contra o HPV.

A medida atende recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e tem como objetivo ampliar o resgate vacinal desse público, oferecendo uma nova oportunidade de proteção contra o vírus e os cânceres a ele associados. A iniciativa ocorre até a primeira quinzena de outubro.

O objetivo é ampliar o acesso e a cobertura vacinal, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre os estudantes. Desde segunda-feira (8), profissionais de saúde fazem a aplicação da vacina contra o HPV em adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, nas escolas estaduais, conforme cronograma prévio.

São 22 instituições de ensino participantes, que recebem um termo de assentimento que deve ser assinado pelos pais ou responsáveis (no caso dos menores de 18 anos), autorizando a administração das doses.

Iniciativa

Durante o período da iniciativa, os estudantes da faixa etária acima devem comparecer em sua unidade escolar, na data informada, com a caderneta de vacina em mãos e o termo assinado (menores de 18 anos) para realizar a vacinação. O cronograma é informado aos alunos e aos pais ou responsáveis pela escola participante.

Aqueles que não receberem a vacina na escola devem comparecer à UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da sua residência, de segunda a sexta-feira (exceto ponto facultativo e feriado), com a caderneta de vacinação, para serem imunizados. No caso dos menores de 18 anos, é necessária a presença de algum responsável.

O HPV (Papilomavírus Humano) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacinação contra o HPV, oferecida gratuitamente pelo SUS, é a forma mais eficaz de prevenção, aliada ao uso de preservativos, que ajudam a reduzir o risco de contágio.

No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

