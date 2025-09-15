Vereador de Sumaré propõe moção de repúdio à violência em partidas de futebol

Câmara Municipal aprovou a proposta de Allan Sangalli na semana passada

Na reunião da terça-feira (9), a Câmara Municipal de Sumaré aprovou, por unanimidade, a moção apresentada pelo vereador Allan Sangalli (PSB). No documento, o parlamentar repudiou o episódio de violência ocorrido no dia 30 de agosto durante uma partida de futebol no bairro do Grajaú, em São Paulo. O fato resultou na morte do jovem Richard Martins da Silva, que integrava um dos times envolvidos.

Segundo o parlamentar, o futebol deve ser preservado como espaço de convivência familiar, saúde e lazer. “O que acontece dentro de campo deve ficar no campo. Cada torcida tem o direito de apoiar sua equipe, mas nunca de transformar o esporte em palco de violência. Esse péssimo exemplo não pode se repetir e não deve jamais ser trazido para a nossa cidade”, afirma Sangalli.

O vereador também trouxe ao plenário a discussão sobre a importância da manutenção da paz nos campos de Sumaré. Diante do interesse da população do município pelo futebol amador, Allan Sangalli considera que é necessário repreender atitudes violentas por parte de jogadores e torcidas e estabelecer o diálogo com os times da cidade para evitar que episódios trágicos aconteçam durante os jogos.

“Nós ainda temos poucos espaços de lazer em nossa cidade, e o domingo é sagrado para algumas famílias, que comparecem aos campos com suas crianças. Não podemos tolerar esse tipo de violência, que está atrapalhando o nosso esporte amador”, finaliza o parlamentar.

Os vereadores César Bianchi (PP) e Wellington Souza (PT) participaram do debate, ressaltando a importância de manter os campos de futebol amador como um ambiente estritamente ligado ao lazer e a necessidade de ser propagada a conscientização sobre o assunto por parte da Secretaria de Esporte e Lazer do município.

