O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje, no Palácio do Planalto, executivos da 99 e da DiDi para anunciar um pacote de ações que vão trazer benefícios e oportunidades de ganho para entregadores do Brasil.

Lula junto de Will Cheng, fundador e CEO global da DiDi, Jean Liu, Co-fundadora e Chief People Officer da DiDi, Stephen Zhu, Head do Grupo Internacional de Negócios da DiDi (IBG) e Simeng Wang, General Manager da 99, apresentaram um pacote de investimentos de R$6 bilhões no setor de entregas no país, com destaque para programas de acesso a motos e bicicletas elétricas para entregadores, o que vai aumentar os ganhos dos entregadores, além de uma parceria com o Ministério da Saúde para trazer facilidade e conforto para milhares de pacientes do SUS.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

99 Ações para entregadores

O pacote de investimento da 99 com o Governo Federal visa facilitar o acesso a tecnologias elétricas de mobilidades para entregadores do país todo, o que significa mais dinheiro no bolso para estes trabalhadores, e compreendem:

Motos elétricas com crédito e locação: Em parceria com Galgo, Riba e Vammo, a 99 lança um programa de financiamento e aluguel de motos elétricas com condições especiais. Já disponível em São Paulo e Belém (sede da COP30), a iniciativa deve beneficiar até 600 mil entregadores nos próximos 3 a 5 anos, com R$6 bilhões em crédito.

Bicicletas elétricas: Em parceria com Bebike, Bliv e Riba, a 99 disponibilizará bikes elétricas para entregadores parceiros. O piloto começa em setembro, em São Paulo, com 500 unidades, e prevê alcançar 10 mil trabalhadores em 18 meses.

Veículos sustentáveis projetados para a mobilidade urbana: a 99 anunciou uma parceria estratégica com a Yadea, líder global na fabricação de veículos elétricos de duas rodas. A colaboração visa o desenvolvimento de um modelo elétrico adaptado às dinâmicas das cidades brasileiras, considerando as características de uso em atividades de entrega e transporte. Por meio da parceria, a 99 oferecerá aos seus motoristas parceiros condições comerciais exclusivas para acesso à tecnologia inovadora da Yadea.

Além de reduzir as emissões de CO2, os veículos elétricos podem diminuir custos de abastecimento e manutenção em até 60%, aumentando a renda líquida dos entregadores.

Parceria com Ministério da Saúde

Durante o encontro, também foi oficializada uma parceria entre a 99 e o Ministério da Saúde, com a doação de R$1 milhão em cupons de transporte para pacientes do SUS no programa Agora Tem Especialistas. Só no piloto do projeto, serão distribuídos 43 mil vouchers de corridas 4 rodas em 32 cidades de 22 estados e do DF, ajudando a reduzir faltas em consultas, exames e cirurgias por falta de transporte.

“Nosso papel vai além da tecnologia: é garantir que a mobilidade esteja a serviço das pessoas e seja acessível. Com a parceria junto ao Ministério da Saúde, reafirmamos nosso compromisso em facilitar o dia a dia dos pacientes e garantir que ninguém deixe de ser atendido por falta de transporte”, disse Jean Liu, Co-fundadora e Chief People Officer da DiDi.

Compromisso de longo prazo

Com o pacote de anúncios realizados hoje, incluindo o incremento do investimento no lançamento da 99Food no Brasil para um total de R$2 bilhões para o primeiro ano de operação do novo serviço, o fundador e CEO da controladora da 99, DiDi Global Inc, Will Cheng reforçou o compromisso do grupo com a inclusão produtiva e a mobilidade sustentável:

“Estamos investindo para que os entregadores brasileiros tenham acesso às soluções mais modernas e sustentáveis do mundo, ampliando suas oportunidades de renda e apoiando a transição para veículos elétricos”, disse o CEO global da DiDi.

A 99 já lidera no país a Aliança pela Mobilidade Sustentável, que reúne 23 empresas para acelerar a adoção de veículos elétricos e infraestrutura de recarga.

Além disso, no mesmo encontro, a 99 anunciou em primeira mão ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, que vai dobrar o investimento na 99Food, totalizando R$ 2 bilhões no primeiro ano de operação (até junho de 2026). A 99 Food está disponível em Goiânia e São Paulo, e continuará sua expansão pelo Brasil.

Leia Mais notícias do Brasil