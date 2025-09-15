Projeto de capoeira em Americana dá visibilidade a aluna para competir no RJ

O projeto “Vivendo a Capoeira como Possibilidade de Empoderamento Feminino”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, foi a vitrine para a aluna Luany Rafaele Saran competir no Volta ao Mundo Bambas (VMB), realizado de 10 a 13 de setembro em Maricá, no Rio de Janeiro. A competição de capoeira é considerada uma das maiores do país.

O desempenho de Luany, conhecida na capoeira como Graduada Cabeluda, foi visto este ano, durante as apresentações do projeto cultural selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e realizado com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção da Associação Cultural e Desportiva Força. Luany, 18, é aluna da Associação desde os 10 anos e, no VMB, competiu na categoria Amador Adulto.

O projeto “Vivendo a Capoeira como Possibilidade de Empoderamento Feminino” promove aulas gratuitas de capoeira na região dos bairros Jardim dos Lírios, Jardim dos Lilases e Jardim das Flores, com foco em meninas (crianças e adolescentes) em situações de vulnerabilidade social.

As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h, no Salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Rua dos Lilases, 351, esquina com Rua dos Colibris, Jardim dos Lírios).

As interessadas podem se inscrever presencialmente, durante as atividades, mediante a presença de um familiar maior de idade. É preciso apresentar documentos pessoais, como RG, e telefone de contato para o preenchimento da ficha cadastral.

