Prefeitura e Sesi abrem inscrições para aulas esportivas gratuitas em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com o Sesi-SP (Serviço Social da Indústria), abriu inscrições para aulas gratuitas em quatro novas modalidades: atletismo, ciclismo, xadrez e tênis de mesa.

As atividades são voltadas a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de todo o município e fazem parte do Programa Sesi Esporte, que tem como objetivo promover a formação esportiva e disseminar a cultura do esporte.

As inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria de Esportes, no Centro Cívico. Os locais das aulas serão informados no momento da inscrição.

“É uma alegria poder oferecer, junto com o Sesi, novas modalidades para os jovens de Americana. O esporte abre portas, ensina valores e faz diferença na vida das pessoas. Convidamos as famílias a incentivarem seus filhos a participar. Queremos ver muitas crianças e adolescentes aproveitando essas aulas gratuitas e descobrindo novos talentos na nossa cidade”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, fica na Rua Sergipe, nº 230, no Jardim Colina. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3406-6111.

Confira os abaixo as modalidades e os horários das aulas:

ATLETISMO

6 a 8 anos

2ª e 4ª feira, das 7h30 às 8h30

8 a 10 anos

2ª e 4ª feira, das 17h às 18h

9 a 10 anos

2ª e 4ª feira, das 8h30 às 9h30

12 a 14 anos

2ª e 4ª feira, das 9h30 às 10h30 e das 16h às 17h

CICLISMO

8 a 11 anos

3ª e 5ª feira, das 17h às 18h

14 a 15 anos

2ª e 4ª feira, das 9h30 às 10h30

12 a 13 anos

2ª e 4ª feira, das 18h às 19h

XADREZ

11 a 15 anos

3ª e 4ª feira, das 8h30 às 9h30

11 a 15 anos

3ª feira, das 14h30 às 15h30

TÊNIS DE MESA

6 a 8 anos

3ª e 5ª feira, das 8h às 9h

12 a 13 anos

2ª e 4ª feira, das 9h às 10h

14 a 15 anos

2ª e 4ª feira, das 16h às 17h

