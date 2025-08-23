Marcos Caetano questiona sobre sinalização em rua do Parque Novo Mundo

Leia + sobre política regional

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre melhorias na sinalização viária da Rua Santos, no Parque Novo Mundo.

No documento, o parlamentar relata que a sinalização se encontra visivelmente desgastada, especialmente a pintura de solo e a sinalização de parada obrigatória, o que tem resultado em inúmeros acidentes no local. “A situação é crítica e exige uma ação imediata do poder público. Precisamos garantir a segurança de todos que utilizam essa via, sejam motoristas, ciclistas ou pedestres”, afirma Marcos.

O autor questiona no requerimento se existe algum estudo técnico recente realizado pela prefeitura ou pelo departamento de trânsito sobre as condições da sinalização viária no local; quais os critérios utilizados pela administração municipal para definir prioridades na manutenção ou melhoria da sinalização viária nos bairros; se a prefeitura tem ciência dos acidentes ocorridos recentemente na Rua Santos em decorrência da má sinalização; e se há previsão de implantação de redutores de velocidade, faixas de pedestres ou outras medidas de segurança na rua.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (26) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP