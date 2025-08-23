Santa Bárbara avança com a requalificação do Centro Cultural “Edgard Tricânico”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou uma nova etapa da obra de requalificação do Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, localizado no Conjunto Roberto Romano. Nos últimos dias, as equipes executaram serviços de alvenaria, com o levantamento das paredes, após a conclusão da instalação das estacas.

Com investimento total de R$ 1,7 milhão – recursos provenientes dos ciclos 1 e 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e contrapartida do Município –, o projeto tem como objetivo transformar o espaço em um moderno equipamento cultural, acessível e multifuncional, ampliando as oportunidades de uso pela população.

Área

O novo Centro Cultural contará com 376 m² de área construída e abrigará espaço multiuso, biblioteca, sala da coordenadoria, três salas para atividades complementares, sala de dança, sanitários, copa e sistema de climatização, oferecendo mais conforto e estrutura para o desenvolvimento das atividades culturais e comunitárias.

