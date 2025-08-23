Rovina quer combate a bares e depósitos ‘suspeitos’ em Americana

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações de fiscalização e controle de bares, depósitos e distribuidoras de bebidas no município.

Segundo o parlamentar, a situação se agrava no período da madrugada, quando muitos desses locais permanecem em funcionamento irregular, sem controle adequado de horário, o que aumenta a insegurança da população que vive no entorno. “Não podemos permitir que bares e distribuidoras de bebidas funcionem de forma irregular e sirvam de fachada para atividades criminosas. É dever do poder público fiscalizar e garantir segurança para a população, principalmente em horários mais críticos, como às madrugadas”, afirma Dr. Rovina.

O vereador questiona quantos estabelecimentos possuem alvará ativo no município; quais procedimentos de fiscalização são adotados pela prefeitura; se existe cronograma específico de inspeções ou se ocorrem apenas mediante denúncias; se há integração entre a fiscalização municipal e as forças policiais; o número de autuações, interdições ou cassações de alvarás aplicadas nos últimos anos; e se existe previsão de intensificação das ações de fiscalização em 2025.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária (26), e, se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

