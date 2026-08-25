Prefeitura vai instalar semáforos na rotatória da Av. Europa com a Rua Carioba

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A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai implantar quatro conjuntos de semáforos na rotatória da Avenida Europa com a Rua Carioba. A preparação para instalação começou na manhã desta terça-feira (25) e deve ser concluída nos próximos dias.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, ressaltou a importância da iniciativa. “Ambas as vias recebem um grande fluxo de veículos, principalmente durante o dia, e a ordenação do trânsito no local é necessária para prevenir acidentes e promover um trânsito mais eficiente e seguro para motoristas, ciclistas e pedestres”, disse Adriano.

A implantação dos conjuntos semafóricos foi baseada em estudos viários feitos na rotatória. “Foi realizada a análise técnica para a avaliação do tráfego no local, a circulação de veículos, caminhões e transporte público. O cruzamento da Avenida Europa com a Rua Carioba é um importante acesso para diversas regiões da cidade. A melhoria vai proporcionar fluidez no trânsito e mobilidade urbana para o município”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Inicialmente, não haverá interdição do trânsito na rotatória para execução do serviço.

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