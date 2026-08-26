Profissionais das UPAs passam por treinamento sobre EPIs e medidas de segurança

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O SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) promoveu, nas duas últimas semanas, um treinamento destinado aos profissionais das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) “Dr. Afonso Ramos” e “Dr. Edison Mano”, realizado no Auditório do Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”.

A capacitação, realizada nos dias 11, 12, 17 e 18, teve como objetivo orientar os profissionais sobre a importância da utilização correta dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e reforçar medidas de prevenção e segurança aplicáveis às atividades desenvolvidas nos serviços de saúde.

Durante os encontros, foram abordados aspectos relacionados à seleção, utilização, conservação, higienização, armazenamento e substituição dos EPIs, bem como a importância do uso adequado dos equipamentos de acordo com os riscos presentes em cada atividade.

Também foram apresentadas orientações relacionadas à NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, com destaque para a necessidade de adoção de medidas preventivas no ambiente de trabalho. Entre os assuntos abordados, estiveram a restrição ao uso de adornos durante as atividades laborais e a importância da utilização de calçados fechados e adequados, contribuindo para a proteção dos profissionais diante dos riscos existentes nos serviços de saúde.

A capacitação reforçou ainda a responsabilidade de cada profissional na adoção das medidas de segurança e no uso adequado dos equipamentos disponibilizados, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a preservação da saúde dos trabalhadores.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo SESMT para fortalecer a cultura de prevenção e segurança no trabalho, promovendo a conscientização dos servidores e contribuindo para ambientes laborais mais seguros e adequados.

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