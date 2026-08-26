Com visita do Ministério da Saúde, 11º mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” realiza 2,5 mil procedimentos

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 2.597 procedimentos e atendeu 852 pacientes na 11ª edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, promovida no sábado (22) no Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour e em clínicas credenciadas. A ação reúne consultas e exames em diversas especialidades em um único dia, com atendimentos voltados a pacientes que aguardavam na fila do sistema de regulação municipal. O objetivo é oferecer mais agilidade nos diagnósticos e tratamentos.

Nesta edição, o mutirão contou com a presença do diretor do Departamento de Estratégias para a Expansão e Qualificação da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Alves Torres Oliveira, que conheceu na prática o trabalho desenvolvido por Americana na implantação das OCIs (Ofertas de Cuidados Integrados), bem como os fluxos e sistemas adotados pela gestão municipal que tornaram a cidade referência nacional na organização dos atendimentos especializados.

“Foi uma grande alegria receber a visita do Rodrigo no nosso mutirão ‘Mil Cuidados’ e apresentar a ele todo o trabalho e empenho das nossas equipes. Essa visita reforça que Americana está no caminho certo ao organizar os serviços especializados de forma integrada, buscando cada vez mais agilidade e eficiência para quem precisa do atendimento. Seguiremos trabalhando para reduzir o tempo de espera e garantir que o paciente tenha acesso ao cuidado de que precisa, com qualidade e resolutividade”, celebrou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Os procedimentos realizados no mutirão incluíram triagens, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, testes ergométricos, colonoscopias, endoscopias, tonometrias, biomicroscopias, mapeamento de retina e ultrassons ortopédicos, transvaginais e de mama. Os pacientes foram atendidos nas áreas de ortopedia (272), cardiologia (234), saúde da mulher (108), oncologia (99), oftalmologia (46), câncer de mama (42), urologia (30) e pneumologia (21).

“A presença do Ministério da Saúde nesta edição foi muito importante porque permitiu mostrar, de perto, como funciona toda essa estrutura que estamos construindo em Americana. E o mais importante é que esse trabalho se traduz em resultados para a população: em um único dia, conseguimos concentrar diferentes atendimentos, exames e avaliações, dando mais agilidade ao encaminhamento de cada paciente. É uma ação que beneficia diretamente quem estava aguardando e, ao mesmo tempo, aperfeiçoa a organização da nossa rede”, avaliou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

O “Mil Cuidados Em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), estratégia do Ministério da Saúde para garantir diagnóstico mais ágil no SUS. O modelo oferece um atendimento completo em um só lugar, onde o paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado. A iniciativa promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos.

Desde a primeira edição, em outubro do ano passado, o mutirão já soma 29.383 procedimentos realizados e 11.313 pacientes atendidos, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados e tornando Americana referência estadual e nacional na implantação das OCIs.

A 12ª edição do “Mil Cuidados Em Um Dia” está marcada para o dia 12 de setembro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP