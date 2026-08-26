imagem ilustrativa — Um ladrão com estilo Homem Aranha acabou pulando do 5o andar de um prédio de condomínio da rua Limeira em Santa Bárbara d’Oeste mas acabou preso na noite desta terça-feira. O ‘truque’ foi que ele pulou na varanda de andar inferior.

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O ataque do homem aranha foi por volta das 21h30 na rua Limeira, 1850 – Residencial Autenticitá e tratou-se de furto Tentado.

Relato da Ocorrência feito pela Guarda Municipal:

Durante patrulhamento preventivo, esta equipe de Apoio Tático foi solicitada via sistema de monitoramento do Residencial Autenticitá, informando que um indivíduo que já havia praticado furtos em noites anteriores havia adentrado o local.

Homem aranha pulou

Diante das informações, esta equipe deslocou-se até o condomínio e realizou buscas, logrando êxito em localizar o indivíduo no 5º andar da Torre B. Ao notar a presença da equipe e com medo de ser preso, o mesmo pulou da varanda do 5º andar, sendo abordado na parte inferior do prédio.



Identificado como F.S.M., 25 anos. Questionado, confessou a prática de diversos furtos anteriores no mesmo local e que nesta data estava na tentativa de furtar cabeamento, porém não obteve êxito devido à chegada da equipe, vindo a se esconder no interior da Torre B.

Compareceu no local o funcionário da empresa de segurança B.N.D., 39 anos, o qual informou que o mesmo indivíduo vem praticando furtos de forma reiterada no condomínio, subtraindo cabeamentos elétricos e outros materiais, sendo que somado o prejuízo já ultrapassa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Informou ainda que existem diversos Boletins de Ocorrência já registrados e imagens do sistema de monitoramento que comprovam ser o mesmo autor em diversos outros furtos pelo local.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, sem o uso de algemas por não oferecer risco de fuga e por não apresentar resistência. O mesmo foi conduzido até o Plantão Policial, onde, após tomar ciência dos fatos, a Autoridade Policial de Plantão deliberou pela elaboração do Boletim de Ocorrência de Furto Tentado, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.

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