Prefeituras mantém serviços essenciais nesta quinta e sexta-feira

Serviços essenciais da Prefeitura de Americana funcionam normalmente nesta quinta e sexta-feira

Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente no ponto facultativo desta quinta-feira (28) e na Sexta-Feira Santa (29).

A população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, 24 horas por dia pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Americana Inteligente”.

Os serviços administrativos funcionam até às 17 horas desta quarta-feira (27) e serão retomados na segunda-feira (1º).

Confira o que abre e fecha neste período:

– Paço Municipal – Fechado;

– Departamento de Água e Esgoto – Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-123-737;

– Biblioteca Municipal – Fechada;

– Parque Ecológico – Aberto todos os dias, das 8h às 16h;

– Jardim Botânico – Aberto todos os dias das 6h às 20h;

– Pronto Socorro do Hospital Municipal – Funciona normalmente 24 horas;

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga – Funciona normalmente 24 horas;

– UPA São José – Funciona normalmente 24 horas;

– Banco de Sangue do Hospital Municipal – Funciona na quinta-feira, das 8h às 11h30, e fecha na sexta-feira;

– Unidades Básicas de Saúde – Fechadas;

– Centro de Controle de Zoonoses – Mantém uma equipe de plantão para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontram nas vias públicas ou em residências, das 7h às 16h. Os telefones para contato são (19) 3467-1187 e (19)3467-2344;

– Guarda Municipal – Atendimento 24 horas todos os dias. A população pode ligar no telefone 153;

– Coleta de lixo domiciliar – Será realizada normalmente;

– Coleta seletiva – Não será realizada na sexta-feira; nos outros dias, ocorre normalmente;

– Ecopontos – Fechados na sexta-feira e abertos nos demais dias.

Mais notícias da cidade e região

Serviços essenciais são mantidos na Sexta-Feira Santa em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais à população no feriado da Sexta-Feira Santa (29). Funcionarão em esquema de plantão a Guarda Municipal, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os Prontos-Socorros, o Velório Municipal, Serviços de Cemitério e Coleta de Lixo.

Prontos-Socorros, Guarda Municipal, Defesa Civil e DAE (Departamento de Água e Esgoto) funcionarão em regime de plantão 24 horas. A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 e 3458-1388, enquanto o DAE atende pelos telefones 3459-5910 e 0800-770-3459 e a Defesa Civil (199).

Os atendimentos no Centro Médico de Especialidades, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Centro de Exames e Diagnósticos e CEO (Centro de Especialidades de Odontológicas), além dos setores administrativos no Paço Municipal e demais locais, como Desenvolve Santa Bárbara e bibliotecas e espaços culturais estarão suspensos nesta sexta-feira (29), retornando normalmente na segunda-feira (1º).

A coleta de lixo ocorrerá normalmente. E os Ecopontos do Planalto do Sol, Olaria e Gerivá também, com funcionamento das 6 às 11 horas e das 12h30 às 18 horas.

Por fim, abrirão normalmente no feriado da Sexta-Feira Santa (29) os Parques Infantis Tom Leite e Panambi, das 7 às 19 horas; Taene, Mollon, 31 de Março e Vila Brasil, das 7 às 17 horas; dos Ipês, das 6 às 20 horas; e dos Jacarandás, das 6 às 22 horas.

Serviços essenciais de Nova Odessa são mantidos no ponto facultativo de 5ª e feriado de 6ª-Feira Santa

Os serviços públicos municipais de Nova Odessa considerados essenciais serão mantidos no ponto facultativo desta Quinta-Feira Santa e feriado de Sexta-Feira Santa, dias 28 e 29 de março. Estão incluídos na lista os atendimentos de urgência e emergência das áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, abastecimento de água e coleta de lixo, entre outros.

Já os órgãos não essenciais, administrativos e burocráticos da Prefeitura – como a Central de Atendimentos do Paço Municipal e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não funcionam nestes dias, e retornam nos horários normais na segunda-feira (1º/04).

Uma opção de lazer que permanece aberta à população diariamente mesmo neste “feriadão” é o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa. O local é totalmente arborizado e conta com toda a infraestrutura para lazer, como sanitários, bebedouros e com pista de caminhada, e abre diariamente das 5h às 21h.

Outra opção é o novo Playground Inclusivo nos jardins do Paço Municipal – na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro. Além do parquinho para as crianças (inclusive aquelas com alguma deficiência motora ou intelectual), o entorno do Paço ganhou também um deck com pergolado de madeira e um balanço de madeira, situados na frente do prédio, e um “pet place” (área para atividades de lazer com os cães das famílias novaodessenses), pontos para piqueniques e um segundo playground infantil, no gramado atrás da Prefeitura.

E neste Sábado de Aleluia (30/03), após oito anos fora do calendário cultural anual da cidade, volta a ser promovida pela Prefeitura a encenação ecumênica da “Paixão de Cristo”. Tradicional em Nova Odessa, a última encenação em praça pública da peça havia sido em 2015. O espetáculo acontece às 19h30, na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente à Prefeitura. O evento contará com praça de alimentação.

Confira abaixo os detalhes de funcionamento de cada setor público municipal.

EDUCAÇÃO

As creches, pré-escolas e escolas da Rede Municipal de Educação não funcionam nesta quinta e sexta-feira e retomam as aulas na segunda-feira, dia 1º de abril.

SAÚDE

O Ambulatório de Especialidades Médicas, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a Farmácia Municipal, a Farmácia de Alto Custo e as Farmácias das UBSs 5 e 7 (do Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora de Fátima, respectivamente) e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) não funcionam no ponto facultativo e feriado, reabrindo na segunda-feira.

Já o atendimento médico de urgência e emergência no Hospital e Maternidade Municipal prossegue 24h, com entrada pela nova recepção. As solicitações de transporte para o Hospital podem ser feitas pelo telefone da Central de Ambulância 192 ou pelo (19) 3476-8194.

O atendimento será normal também no PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada, todos os dias, das 7h às 21h. O PAM funciona no momento como unidade de referência exclusiva para pacientes com sintomas da dengue e idades acima dos 13 anos.

SEGURANÇA

Para as ocorrências de Segurança Pública, a GCM (Guarda Civil Municipal) atende 24h pelos telefones (19) 3466-1900 e 153. A Polícia Militar do Estado pode ser acionada pelo 190. Chamadas para a Defesa Civil Municipal podem ser feitas a qualquer momento pelo número da Guarda Civil. A Defesa Civil também atende pelo telefone (19) 99754-9260.

O novo Corpo de Bombeiros da PM-SP em Nova Odessa, inaugurado ano passado, funciona 24h e atende pelo telefone 193.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Não funcionam no ponto facultativo e feriado a Diretoria de Gestão Social e Cidadania, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade.

DEMAIS SECRETARIAS

As secretarias de Administração, Finanças, Obras Projetos e Planejamento Urbano, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Educação, Saúde (administrativo) e Segurança (administrativo), bem como as diretorias de Habitação, Serviços Urbanos, Parques e Jardins e Vigilâncias em Saúde, a Garagem Municipal, o Viveiro Municipal, o Departamento de Cultura e Turismo e demais unidades do Paço Municipal não abrem no ponto facultativo nem no feriado.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social também não funciona nestes dias. Ela está no mesmo prédio do novo Poupatempo e do Centro Municipal de Referência do Empregador e do Trabalhador, na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro. No local, estão agora o PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP e Sala dos Empreendedores. O atendimento volta na segunda, das 8h às 17h.

Velório e Cemitério Municipal funcionam normalmente e são acionados pelas funerárias.

CODEN

A Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico, informa que não haverá atendimento ao público no ponto facultativo e feriado. O expediente será retomado na segunda-feira (1º/04), das 8h às 16h.

Já a Coleta Domiciliar de Lixo ocorrerá normalmente em todas as regiões da cidade, seguindo a programação regular.

Para casos de emergência que venham a ocorrer durante o feriado, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto, é disponibilizado um plantão de atendimento pelo telefone gratuito 0800 771-1195.