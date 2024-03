Sebrae Aqui está com inscrições abertas para palestra sobre fluxo de caixa

O Sebrae Aqui Americana está com inscrições abertas para a palestra “Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro”. A atividade acontece no dia 24 de abril, às 18h, na sede do Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis) – Avenida Raphael Vitta, 1.073, São Domingos.

Com um questionário autoavaliativo, o participante vai mergulhar no mundo do controle financeiro, entendendo o que é fluxo de caixa e por que ele é vital para toda empresa. A palestra vai capacitar o empreendedor para que explore os principais controles, suas diferenças e os insights que proporcionam.

“Com uma ferramenta exclusiva de fluxo de caixa, o empresário vai praticar análises de entradas e saídas, aprimorando seu conhecimento”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

As inscrições podem ser efetuadas por meio do link https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/30589552 .

