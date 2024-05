Prêmio de R$ 250 mil do VidaCap sai para morador de Santa Bárbara

A rodada deste final de semana do título de capitalização VidaCap filial Limeira premiou mais um morador de Santa Bárbara d’Oeste.

J.M.S. morador do San Marino (entre Planalto do Sol e Conjunto dos Trabalhadores) não registrou o local da aposta. Ele dividiu com uma moradora de Rio Claro o prêmio máximo da semana, que estava avaliado em R$ 500 mil.

No giro da sorte deste domingo, seis moradores de Americana e cinco de Santa Bárbara ganharam R$ 2 mil.