Quadrilha invade residência no Jardim Ipiranga e dois vão presos

Uma quadrilha com quatro criminosos armados entraram em uma residência na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h10, no bairro Jardim Ipiranga, em Americana em uma tentativa de roubo que acabou frustrada.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam a informação do roubo em andamento e se deslocaram para o local onde já avistaram um dos indivíduos pulando o muro e correndo com um simulacro de arma de fogo. Após perseguição, o indivíduo foi capturado. Ao retornarem para a residência, as equipes se depararam e capturaram um segundo criminoso dentro de um veículo envolvido no roubo. O carro, um Ford Ká, era dublê. Outros dois envolvidos conseguiram fugir pulando pelos telhados das residências e foram vistos por câmeras seguindo em direção à Avenida Santa Bárbara.

Segundo relato das vítimas, ao abrir a porta da residência para saírem para trabalhar, foram rendidos por um dos criminosos e que estavam em 3 indivíduos armados. Uma das vítimas conseguiu realizar uma chamada telefônica. Um vizinho que foi até a residência no momento da ação também acabou rendido. Ninguém ficou ferido.

Mais notícias da cidade e região

Relatos ouvidos pelo NM dão conta de que o Ford Ká já estava estacionado em frente à residência desde a noite anterior à tentativa de roubo e permaneceu estacionado até o momento da ação esta manhã. Vizinhos ouviram muitos gritos agressivos dos criminosos e ameaças às vítimas.

No bolso de um dos criminosos foram localizadas jóias como brincos, anéis e pulseiras pertencentes à vítima. A casa estava toda revirada, com objetos e valores já em malas, prontos para serem subtraídos, e uma corrente com pingentes de raquete e crucifixo, todos de ouro.

Conforme relatos das vítimas, os meliantes entraram no imóvel através de escalada dos muros e acreditam que estavam no interior da residência desde à noite, pois ouviram barulhos quando já recolhidos para dormir. Compareceram também e auxiliaram na ocorrência equipes da ROMU da Guarda Municipal de Americana e policias da DIG.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão aos indivíduos detidos e os conduziu à presença da Autoridade Policial que ratificou as prisões.