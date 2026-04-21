Há dez anos, no dia 21 de abril, o mundo se despedia de Prince, um dos artistas mais influentes da música pop. Mesmo após sua morte, sua obra segue resistindo ao tempo e permanece presente nas execuções públicas do país.

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Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas do artista nos últimos anos.

De acordo com os dados da instituição no Brasil, o artista possui 1.307 obras musicais e 864 gravações cadastradas no banco de dados. O estudo aponta que “Purple rain”, “Nothing compares 2 u” e “Kiss”, todas de sua autoria, lideram tanto o ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos quanto o das mais regravadas.

A reciprocidade internacional no Ecad garante que artistas estrangeiros recebam direitos autorais pela execução de suas obras no Brasil e, após sua morte, que seus herdeiros passem a receber esses valores. No caso de Prince, os rendimentos pelo uso de seu repertório no país são destinados aos seus sucessores, conforme prevê a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), que assegura esse direito por 70 anos após a morte do autor.

Ranking das músicas de autoria de Prince mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

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Posição Música Autores 1 Purple rain Princ 2 Nothing compares 2 u Princ 3 Kiss Princ 4 When doves cry Princ 5 Manic monday Princ 6 I feel for you Princ 7 Raspberry beret Princ 8 I wanna be your lover Princ 9 The most beautiful girl in the world Princ 10 1999 Princ

Top 5 das músicas de autoria de Prince mais gravadas