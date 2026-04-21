Preço lá em cima- O mercado de combustíveis no Brasil entrou em uma nova fase em abril. Após um ciclo acelerado de alta que levou o diesel a acumular aumentos próximos de 25% ao longo de março, os preços começaram a dar sinais de estabilização — mas em um patamar significativamente mais elevado.

Ao mesmo tempo, o etanol passou a ganhar protagonismo como alternativa de alívio em meio à pressão dos combustíveis fósseis, inaugurando uma dinâmica mais complexa no setor, segundo o quinto relatório do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação).

A mudança de comportamento é relevante. Se março foi marcado por uma escalada contínua — saindo de altas próximas de 8% na primeira semana para quase 25% no fechamento do mês — abril passa a refletir uma acomodação, ainda que sem reversão consistente dos preços. O choque inicial foi absorvido, mas não dissipado.

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O diesel permanece elevado e continua sustentando a pressão sobre fretes, cadeias produtivas e custos operacionais, consolidando-se como o principal vetor inflacionário do período.

Nesse novo contexto, o etanol surge como a principal rota de escape para parte dos consumidores, especialmente nas regiões com maior oferta agrícola. Diferentemente do diesel e da gasolina, o biocombustível apresentou retração em regiões estratégicas, funcionando como um amortecedor parcial da pressão inflacionária e redesenhando, ainda que de forma limitada, o equilíbrio do mercado.

Segundo o diretor do IBPT, Carlos Alberto Pinto Neto, esse comportamento não indica alívio estrutural, mas sim uma reorganização defensiva da cadeia:

“As distribuidoras estão operando em um cenário de ‘gestão de danos’. A recomposição de margens observada no estudo não é ganho arbitrário, mas sim um movimento defensivo de preservação de estoque. Com o custo de reposição incerto, o mercado de distribuição precisa trabalhar com um colchão de segurança para garantir que não haja desabastecimento nas regiões mais distantes dos portos.”

Carlos Pinto, diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Foto: Divulgação

Embora a desaceleração da alta indique uma transição de fase, os dados mostram que o mercado permanece tensionado. A estabilização ocorre em níveis elevados, o que mantém o impacto econômico ativo e prolongado. A pressão deixa de ser episódica e passa a se incorporar à estrutura de custos do país. Nesse cenário, o etanol ganha relevância não apenas como alternativa, mas como variável estratégica. Em regiões como Sul e Sudeste, o combustível apresentou quedas relevantes, impulsionado pelo avanço da safra e pela maior disponibilidade interna, reforçando seu papel como mecanismo de mitigação — ainda que regionalmente concentrado. Preço e cenário Para o presidente do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral, esse movimento evidencia um caminho possível para reduzir a exposição do país às oscilações externas: “Em meio ao cenário de pressão do petróleo, o Etanol Hidratado provou ser o nosso maior ativo estratégico. A queda de mais de 6% no Sul e Sudeste, em pleno ciclo de alta das commodities fósseis, mostra que a transição energética e o incentivo à safra nacional são as únicas ferramentas reais para amortecer a inflação no bolso do transportador e do consumidor final.” Ainda assim, a capacidade de compensação do etanol não é homogênea, o que evidencia uma das principais conclusões do levantamento: a crise dos combustíveis no Brasil não é apenas inflacionária, mas estruturalmente desigual.

Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Foto: Divulgação