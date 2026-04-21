Os vereadores Talitha De Nadai (PDT) e Renan de Angelo (Podemos), integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações voltadas ao Tratamento e Prevenção do Câncer da Câmara Municipal de Americana, visitaram na quinta-feira (16) a Unacon de Bragança Paulista, no Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus.

Durante a visita os parlamentares se reuniram com a coordenadora do centro oncológico Simone Felitti, com a coordenadora da farmácia oncológica Sabrina Schievenin e com a coordenadora da enfermagem Graziela Batista e conheceram a estrutura do local e os serviços realizados.

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No local, são realizados cerca de 4.500 atendimentos mensais, entre quimioterapia, radioterapia, ambulatórios e atendimento multidisciplinar. São aproximadamente 480 sessões de quimioterapia por mês e 75 atendimentos diários em radioterapia. Entre os serviços oferecidos estão ambulatórios de especialidades, pronto-socorro, centro de imagem, hemonúcleo, centro de cardiologia, medicina nuclear e oncologia completa. A unidade atende majoritariamente pelo SUS, com pequena parcela de convênios.

A vereadora Talitha De Nadai destacou a importância da visita.

“Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Pudemos conhecer de perto um serviço estruturado, humanizado e eficiente. Nosso objetivo é trazer essas referências para fortalecer o atendimento oncológico em Americana e garantir mais qualidade de vida aos pacientes. É importante também conhecer cada unidade de tratamento de câncer que atende nossos pacientes”, afirmou.

Renan de Angelo aproveitou a oportunidade para ressaltar a organização da unidade. “O fluxo eficiente e o cuidado com o paciente são pontos que podem servir de referência para o nosso município”, conclui.