Um festival de veteranos do futebol brasileiro- O gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana recebe no próximo dia 9 de maio (sábado), a partir das 10h, o 1º Encontro de Amigos do Diego Macedo, evento beneficente que promete reunir grandes nomes do futebol brasileiro.

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Com caráter solidário, a entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais do município. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, e da Bravaha Sports.

Veterano da cidade chama amigos

Idealizada pelo ex-jogador Diego Macedo, que nasceu em Americana e construiu sua carreira no futebol brasileiro – com passagens por clubes como Corinthians, Atlético-MG, Bragantino, Bahia, entre outros – a partida beneficente reunirá atletas e ex-atletas que marcaram época em grandes clubes do país.

Entre os nomes confirmados estão Ademir da Guia, Cleiton Xavier, Aranha, Macedo, Flávio Conceição, Adhemar, além de outros craques brasileiros e revelados na cidade.

“Esse evento tem um significado muito especial. Realizar este encontro de craques em Americana e poder reunir amigos do futebol em uma ação solidária é a realização de um sonho. O objetivo é proporcionar um momento de alegria para o público, rever amigos e, principalmente, ajudar quem precisa. Fico muito feliz com a presença de grandes nomes do futebol e tenho certeza de que será um dia inesquecível”, destaca Diego Macedo.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, também ressalta o impacto positivo do encontro para a cidade. “Para nós, da Secretaria de Esportes, é motivo de muito orgulho apoiar um evento desse porte, que reúne atletas de destaque do futebol nacional e ainda promove uma ação solidária tão significativa. O Centro Cívico está preparado para receber grandes eventos, e ver esse espaço sendo palco de um encontro como esse reforça o nosso compromisso com o esporte e com a comunidade”, disse.

A expectativa é de grande público para prestigiar o evento, que vai unir esporte, entretenimento e solidariedade em um único momento.

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