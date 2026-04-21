Serviço do DAE no Distrito Industrial Abdo Najar pode afetar abastecimento

DAE de Americana avança com instalação de registros e região do Distrito Industrial Abdo Najar pode ter intermitência no abastecimento nesta semana

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana dará continuidade, nesta semana, às ações de melhoria no sistema de abastecimento na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, com a instalação de registros de gaveta em diferentes pontos da rede no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

Os serviços serão executados na quarta e quinta-feira (22 e 23) a partir das 8h, com previsão de conclusão no mesmo dia. A intervenção tem como objetivo a setorização do sistema, permitindo maior controle operacional, equilíbrio de pressão e redução de perdas de água.

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