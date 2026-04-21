Serviço do DAE no Distrito Industrial Abdo Najar pode afetar abastecimento
DAE de Americana avança com instalação de registros e região do Distrito Industrial Abdo Najar pode ter intermitência no abastecimento nesta semana
O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana dará continuidade, nesta semana, às ações de melhoria no sistema de abastecimento na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, com a instalação de registros de gaveta em diferentes pontos da rede no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.
Os serviços serão executados na quarta e quinta-feira (22 e 23) a partir das 8h, com previsão de conclusão no mesmo dia. A intervenção tem como objetivo a setorização do sistema, permitindo maior controle operacional, equilíbrio de pressão e redução de perdas de água.
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Na quarta-feira (22), os trabalhos serão realizados na Rua do Rami, 48; Rua do Nylon, 109; e Rua do Polyester, 148. Já na quinta-feira (23), as equipes atuarão na Rua do Raion Viscose, entre as ruas da Juta e do Rami, e na Avenida José Fortunato Santon, 318.
Durante a execução dos serviços, poderá haver intermitência no abastecimento nessas regiões, uma vez que será necessário o fechamento de registros para isolar os trechos onde as intervenções serão realizadas. O DAE ressalta que não haverá paralisação de reservatórios, e os serviços são executados de forma planejada para minimizar impactos.
Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, os trabalhos seguem avançando dentro do planejamento técnico do sistema. “A instalação desses registros é fundamental para melhorar o controle da rede, reduzir perdas e tornar a distribuição mais eficiente. É um trabalho contínuo, que vem sendo executado por etapas, sempre com foco na melhoria do abastecimento”, destacou.
As obras fazem parte do conjunto de melhorias na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, que inclui a instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, implantação de novas redes em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), além da instalação de macromedidores e válvulas de controle.
As intervenções integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores da região do Zanaga.
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