Proerd faz 30 anos. Educação anti drogas

Proerd: Investindo no Futuro das Nossas Crianças

Por Ten. Coronel Daniel

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) está celebrando 30 anos de implementação na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Criado em 1983, o programa representa um esforço cooperativo entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, com o propósito de prevenir o uso e abuso de drogas, promovendo a conscientização sobre os efeitos provocados pela dependência química, tanto de substâncias lícitas quanto ilícitas.

Ao longo do primeiro semestre deste ano, os instrutores proerdianos da área do 19º BPM/I têm se dedicado incansavelmente para alcançar e formar alunos no programa. Um total de aproximadamente 5.500 alunos, compreendendo as séries do 5º ao 7º ano e também o ensino infantil, foram beneficiados em cerca de 80 escolas situadas na área da Unidade, que abrange os municípios de Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho.

Como um dos primeiros proerdianos do Estado de São Paulo, tenho um carinho imenso pelo Programa, pois ele está diretamente ligado ao nosso maior patrimônio: nossas crianças. Ao longo dos anos, tive o privilégio de testemunhar em primeira mão os impactos positivos que o Proerd tem nas vidas das crianças. É gratificante ver como o programa capacita os alunos, desempenhando um papel essencial na formação de caráter desses jovens cidadãos, contribuindo para uma vida mais digna e promovendo valores fundamentais em nossa sociedade, como o combate à violência e bullying. O Programa não apenas ensina sobre os perigos das drogas, mas também capacita os alunos a tomarem decisões saudáveis, desenvolverem habilidades de comunicação, competência social, tomada de decisões, noções de cidadania, autoestima e resolução de conflitos, contribuindo positivamente para o futuro de nossas crianças criando uma sociedade mais segura e solidária.

Nossa missão é clara: levar o Proerd para todas as escolas e alcançar 100% dos alunos do ensino fundamental. Queremos fortalecer ainda mais a interação entre a Polícia Militar, a Escola e a Comunidade, proporcionando um evento marcante que ficará registrado na vida das nossas crianças.

Neste aniversário de 30 anos do Proerd, sinto um orgulho imenso por fazer parte dessa história. Juntos, nós, proerdianos, e toda a equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estamos comprometidos em fazer a diferença na vida das nossas crianças. O Proerd é um projeto que nos toca profundamente, e continuaremos dedicados a esse trabalho valioso em prol de um futuro melhor para todos.

Adriano Daniel é Tenente Coronel PM, Comandante do 19º BPM/I sediado em Americana/SP, professor universitário, mestrado e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Bacharel em Direito, Pós graduado em Direito Penal e Processo Penal.

