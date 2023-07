Anjos da Alegria estão de volta ao Hospital Municipal

O último sábado (15) foi dia de reencontro entre os pacientes e colaboradores do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e o grupo Anjos da Alegria. Após mais de três anos de interrupção das ações de humanização, em razão da pandemia de Covid-19, os voluntários da associação filantrópica retomaram as visitas à unidade.

“Eu estou nervoso como se fosse a primeira vez! E olha que eu venho aqui desde o tempo em que eu tinha cabelo”, brincou Fábio Rogério Polidoro, veterano da turma de palhaços que dá vida ao Dr. Fofinho, fazendo menção ao ano de 2005, quando a trupe iniciou suas atividades no HM.

No retorno ao HM, ele e mais três Anjos da Alegria – Dra. Excrível, Dra Meio Metro e Dr. Pimpão – percorreram as Alas 1, 2 e 3, interagindo e brincando com pacientes, acompanhantes, equipes de enfermagem, médicos, recepcionistas e outros funcionários.

“Eu não acredito que vocês voltaram! Ai que saudades de vocês. Os Anjos fizeram muita falta aqui nesses tempos, é uma honra tê-los aqui de novo”, falou em tom de surpresa e alegria uma funcionária do hospital, antes de dar um abraço no experiente Dr. Fofinho

“Nossa gestão trabalha incessantemente para oferecer mais conforto e dignidade aos pacientes em nossas unidades de Saúde. Continuaremos com esse foco, construindo uma cidade mais inteligente e humana, como quer o prefeito Chico Sardelli”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“A figura lúdica e divertida do palhaço traz leveza e descontração ao ambiente hospitalar. Por isso, o retorno dos Anjos da Alegria ao HM é tão gratificante para pacientes e os nossos colaboradores de saúde”, afirmou Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes – organização social que administra o Hospital Municipal, por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

A partir de agora, os “Anjos”- grupo que é formado por 89 integrantes voluntários e que realiza ações em oito hospitais da região – visitarão o HM sempre aos sábados, das 14h às 17h.

Conformidade sanitária

Para desenvolver ações de humanização em hospitais, os voluntários da Associação Anjos cumprem uma série de protocolos sanitários e de segurança como, por exemplo, a atualização da carteira vacinal dos voluntários (principalmente as vacinas contra a Covid-19), o uso de máscaras de proteção facial, a higienização das mãos (com água e sabonete ou álcool 70º) antes e depois de cada quarto visitado e a proibição de atividades na recepção e no Pronto-Socorro, entre outras restrições.