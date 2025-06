Vereador Professor Edinho distribui mudas de plantas em gesto simbólico pelo Dia do Meio Ambiente

A Câmara Municipal de Sumaré aprovou uma moção em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5), e à Semana Nacional do Meio Ambiente, comemorada entre os dias 2 e 6 de junho. A moção foi apresentada pelo vereador Professor Edinho (Republicanos), durante a sessão ordinária desta terça-feira. O documento foi aprovado por unanimidade com 17 votos favoráveis. Para marcar a data com um gesto simbólico, Professor Edinho distribuiu mudas de pau-brasil, palmeiras e de árvores nativas aos demais parlamentares durante a sessão. Na segunda-feira, junto ao secretário de Sustentabilidade, Guilherme Campo Dall’Orto, o vereador plantou pau-brasil, guapuruvu e abacate no balão próximo à entrada do Centro, no Jardim São Domingos.

“O momento atual exige reflexão sobre os impactos das atividades humanas no planeta. Eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e crises hídricas evidenciam a urgência de se adotarem medidas concretas para reverter esse cenário. A Semana do Meio Ambiente representa, portanto, uma oportunidade para reforçar pactos coletivos em defesa da natureza, incentivando práticas sustentáveis no cotidiano e nas políticas públicas”, avalia Professor Edinho.

O parlamentar defende a valorização das iniciativas locais de educação ambiental que despertam a consciência ecológica desde os primeiros anos escolares e fortalecem a participação cidadã na construção de uma sociedade mais justa e comprometida com o futuro do planeta. “Ações comunitárias, projetos escolares, campanhas de reciclagem e preservação de áreas verdes devem ser reconhecidas e estimuladas como instrumentos de transformação social”, defende.

O vereador Professor Edinho é autor da Lei Municipal nº 5.954/2017, que institui a Semana Municipal do Meio Ambiente, celebrada sempre na primeira semana de junho. Conforme a lei, atividades de conscientização e educação ambiental poderão ser promovidas pelos órgãos públicos e sociedade civil, envolvendo os munícipes e a comunidade estudantil, por meio de palestras nas escolas, workshops sobre reciclagem doméstica e demais práticas ambientais, apresentação de projetos de eco sustentabilidade, mutirões de coleta de lixo nas ruas e parques, conscientização da população para o consumo sustentável, entre outras ações.

