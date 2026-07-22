Docentes farão concerto, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jardim Amanda

O I Festival Internacional de Música de Hortolândia, realizado pela Prefeitura, tem a proposta de democratizar o acesso à música sinfônica. Para provar isso, o evento apresenta um concerto com os professores convidados para ministrar aulas e cursos aos 230 estudantes selecionados pela comissão do festival. A apresentação acontece nesta quarta-feira (22/07), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, que fica na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

O maestro Fernando Barreto, diretor artístico do festival e coordenador artístico e pedagógico do CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia, explica que o recital de professores é uma tradição em festivais de música.

“É uma ocasião na qual alunos e o público podem prestigiar a alta performance desses profissionais. Nesta primeira edição do Festival Internacional de Música de Hortolândia, temos docentes que vêm dos Estados Unidos, Venezuela, Bulgária e Brasil”, destaca o maestro.

Sob regência de Barreto, o concerto terá a participação dos seguintes professores:

– Anderson Romero (Estados Unidos)

– Cassia Lima (Brasil)

– Fransoel Decarli (Brasil)

– Giuliano Rosas (Brasil)

– Jonathan Xavier (Brasil)

– José Arion Liñares (Venezuela)

– Juliana Landinho (CEM )

– Lucas Sanches (Brasil)

– Maikel Morelli (Brasil)

– Nikolay Genov (Bulgária)

– Thiago Lamattina (Brasil)

– Vicente Della Tonia (Estados Unidos)

PROGRAMA

O programa irá apresentar obras solo para piano com o professor Vicente Della Tonia e percussão com o professor Thiago Lamattina. O professor de saxofone Maikel Morelli se apresentará acompanhado pela pianista correpetidora do festival, Luiza Aquino (Brasil).

Os professores Cassia Lima, Lucas Sanches, Giuliano Rosas e José Arion Liñares, juntamente com a professora do CEM , Juliana Landinho, se apresentarão com a formação de grupo de sopros. Eles irão interpretar a obra “Suíte para quinteto de sopros”, do compositor brasileiro Oscar Lorenzo Fernández. A obra completa 100 anos de composição exatamente neste mês.

O encerramento do recital será com os professores Anderson Romero, Nikolay Genov, Jonathan Xavier e Fransoel Decarli, e o aluno destaque da classe de trompetes, Adriano Estraiotto. Como um quinteto de metais, eles irão apresentar obras originais compostas para essa formação.

FESTIVAL

Em sua primeira edição, o I Festival Internacional de Música de Hortolândia tem o tema “Atravessando territórios”. O festival começou no domingo (19/07). A programação, aberta e gratuita para a população, terá concertos e apresentações em vários espaços da cidade. O festival acontece até esta sexta-feira (24/07). A programação completa está disponível no portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI).

De acordo com a Secretaria de Cultura, o festival é inspirado em outros eventos importantes, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP) e o Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas (MG). Ao realizar a primeira edição do evento, o objetivo da Prefeitura é inserir o município no circuito brasileiro de festivais conceituados de música sinfônica.

Os concertos serão com alguns dos grupos geridos pelo CEM: Arco Brasil, Coral Jovem, Madeira Brasil, Nova Banda Jovem, Sopro de Prata e Vibrasax. Também irão se apresentar os 25 projetos do Brasil e de outros países selecionados pela comissão do festival.

Na manhã desta terça-feira (21/07), a programação do festival continuou com o projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor, que teve a apresentação da cantora Bia Lourenço e do violonista Douglas Ferreira, no Paço Municipal.

PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA

O festival tem também programação pedagógica, com aulas e cursos ministrados por 14 professores renomados do Brasil e de outros países. Participarão das atividades pedagógicas 230 estudantes do Brasil e de outros países. A programação pedagógica ficará centralizada no CEM, localizado na região do Jardim Santa Cândida. O centro passou por obras de reforma e ampliação e foi reaberto pela Prefeitura com show da cantora Roberta Campos e participação de Beto Guedes, em fevereiro deste ano.