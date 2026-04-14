Profissionais que atuam no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, participam de uma campanha de vacinação contra a gripe promovida pela instituição. A ação é organizada pelo SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), em parceria com o SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, e contempla todos os colaboradores que optaram pela imunização.

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Ao todo, até o momento, foram aplicadas 342 doses, abrangendo médicos, enfermeiros, equipes assistenciais e profissionais administrativos. A iniciativa foi realizada em diferentes etapas, com dias e horários variados, para garantir o acesso de todas as equipes. A campanha segue até sexta-feira (10), com a repescagem nos setores e alas do hospital para que os profissionais que ainda não se vacinaram possam receber a dose. A ação também será estendida aos colaboradores da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

A vacina utilizada foi a trivalente, que protege contra as três principais cepas do vírus Influenza recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): duas do tipo A (H1N1 e H3N2) e uma do tipo B. A aplicação ficou a cargo da própria equipe de saúde do hospital.

Voltada especialmente aos profissionais da linha de frente, a vacinação é uma medida essencial de proteção coletiva, contribuindo para a redução de casos graves da doença, internações e óbitos, além de reforçar a segurança no ambiente assistencial.

Adesão dos profissionais

“A vacinação destes servidores é indispensável para manter a segurança e a qualidade do atendimento nas unidades de saúde. Além de ser a principal forma de prevenção contra a Influenza, a imunização garante proteção no período de maior circulação dos vírus. A adesão dos profissionais foi muito positiva, o que fortalece a proteção coletiva dentro da unidade. Com as equipes imunizadas, reduzimos o risco de transmissão, evitamos afastamentos e asseguramos um cuidado contínuo à população”, afirmou o diretor geral do hospital, Ruy Santos.

“A adesão dos profissionais mostra o nível de conscientização das nossas equipes e o compromisso com o cuidado em todas as etapas do atendimento. A vacinação faz parte de uma estratégia permanente de valorização dos trabalhadores da saúde e de fortalecimento da rede pública. Quando cuidamos de quem cuida, garantimos um ambiente mais seguro e preparado para atender bem a população”, ressaltou a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoi.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura.