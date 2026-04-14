Projeto Oficinas Culturais mantém aulas gratuitas de capoeira em Hortolândia

O projeto Oficinas Culturais em Hortolândia segue oferecendo aulas gratuitas de capoeira em 2026, para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Neste ano, as atividades acontecem na EMEF Dayla Cristina Souza de Amorim, no Jardim Santiago, com encontros às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30.

As aulas são ministradas pelo Mestre Zenaldo, profissional com mais de 30 anos de experiência na capoeira. A participação é aberta a todos os interessados, independentemente da escola em que estejam matriculados. As inscrições podem ser feitas pelo telefone/WhatsApp (19) 99167-9634.

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Além de ser uma excelente modalidade de atividade física, com desenvolvimento de habilidades como alongamento, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro e desempenha um papel importante na formação de crianças e jovens, que entram em contato com elementos históricos e culturais da tradição afro-brasileira.

A prática também estimula valores como disciplina, respeito, trabalho em grupo e comprometimento, além de explorar o ritmo e a musicalidade por meio dos instrumentos e cantos típicos da capoeira.

As Oficinas Culturais em Hortolândia acontecem graças ao patrocínio da ArcelorMittal Gonvarri, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto é uma idealização da Kalihtéa, empresa do mesmo grupo da Direção Cultura, e oferece oficinas e apresentações gratuitas de teatro, dança, capoeira, circo e música, em diversas cidades.

Sobre a ArcelorMittal Gonvarri Brasil:

A ArcelorMittal Gonvarri Brasil é um centro de serviços de aço, especializado nos processos de decapagem, corte transversal, longitudinal e ferramentado em aços planos de laminação a quente, a frio e revestidos e corte a laser.

Foi constituída no ano de 2008 após a formação de uma joint venture entre a ArcelorMittal e a Gonvarri Industries, e é composta de três centros de serviços que produzem chapas, slitters, blanks e outras peças para aplicações em indústrias dos segmentos automotivo, máquinas e equipamentos, construção, agrícola, eletrodomésticos e embalagem, entre outros. Hortolândia abriga um destes três centros de serviço no Brasil. Os demais ficam em Araucária/PR e Glorinha/RS.

Serviço

Projeto Oficinas Culturais em Hortolândia

Inscrições abertas para aulas gratuitas de capoeira com Mestre Zenaldo

Aulas: terças e quintas, das 19h às 20h30

Local: EMEF Dayla Cristina Souza de Amorim

Público-alvo: Crianças e adolescentes entre 06 e 14 anos

Inscrições: pelo WhatsApp (19)99167-9634

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