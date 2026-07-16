Prefeitura realiza ação nesta sexta-feira (17); evento também faz “esquenta” para o I Festival Internacional de Música
Um dos desafios para pais e famílias é como ocupar as crianças nas férias de meio de ano. Uma boa dica é levá-las para curtir o Projeto Férias, que a Prefeitura de Hortolândia promove nesta sexta-feira (17). O evento acontece, das 9h às 16h, na Escola de Artes Augusto Boal, localizada na rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda. Para participar, é só ir no dia e fazer inscrição na hora.
O projeto é para divertir os pequeninos com cultura e artes. De manhã, a atração será o espetáculo “Palco da Alegria”, comandado pelos humoristas Luiz Paixão e Marcio Pial. A dupla interage com a criançada com brincadeiras, dança, música e, claro, muitas risadas.
Já à tarde, o público-mirim vai poder participar de atividade de musicalização, que será ministrada por arte-educadores da Prefeitura. Em seguida, o clima vai bombar com uma “baladinha”, que terá até DJ.
ESQUENTA FESTIVAL
O Projeto Férias terá ainda outra atração divertida. Será o “esquenta” para divulgar o I Festival Internacional de Música, que começará neste domingo (19/07).
O esquenta terá a intervenção artística da street band (banda de rua) e do cortejo cênico do festival, ambos formados por alunos do CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia e do curso de teatro, ministrado pelo município.
Serviço
Projeto Férias da Prefeitura de Hortolândia:
Data: 17/07 (sexta-feira)
Horário: das 9h às 16h
Local: Escola de Artes Augusto Boal
Endereço: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda
Atrações: Palco da Alegria, com Luiz Paixão e Marcio Pial / atividade de musicalização / baladinha / esquenta I Festival Internacional de Música