Final da Copa do Mundo será transmitida ao vivo nos cinemas brasileiros

Final da Copa do Mundo de 2026 será transmitida ao vivo nos cinemas brasileiros

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A CazéTV, em parceria com a Cinecolor Films, anuncia a transmissão ao vivo da grande final da Copa do Mundo de 2026 em cinemas brasileiros. No dia 19 de julho, os torcedores poderão acompanhar a decisão mais importante do futebol mundial em uma experiência que une a emoção das arquibancadas à qualidade de imagem e som da tela grande.

Além do espetáculo dentro de campo, a edição de 2026 promete entrar para a história por um motivo especial: pela primeira vez, a final da Copa do Mundo contará com um show de intervalo. O espetáculo terá duração prevista de 11 minutos e será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com apresentações de Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber, sob curadoria de Chris Martin, do Coldplay.

A iniciativa transforma os cinemas em pontos de encontro para os apaixonados por futebol, que poderão acompanhar cada lance da decisão e, pela primeira vez na história das Copas do Mundo, assistir ao inédito show de intervalo. Tudo isso em uma experiência coletiva que reúne conforto, tecnologia e a energia de uma torcida vibrando em um só lugar. Participam da ação as redes Kinoplex, UCI e Cinemark.

A relação de cinemas participantes, os ingressos e a disponibilidade de lugares poderão ser consultados pela Ingresso.com.

No dia 19 de julho, a emoção da grande final também terá lugar marcado nas telonas brasileiras.

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