Americana estreia nos 68º Jogos Regionais em Itatiba
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Americana estreou nos 68º Jogos Regionais, nesta quarta-feira (15), em Itatiba, marcando presença nas disputas de sete modalidades. O município começou o evento com vitórias Futsal Masculino Livre, Tênis Masculino 21, Badminton Masculino Livre, Vôlei de Praia Feminino e Masculino, além de triunfos na primeira rodada de Damas Feminino 21 e Masculino Livre, entre outros resultados.
Americana conta com uma delegação de cerca de 360 pessoas, entre atletas, comissão técnica e equipe de apoio. O município participa dos Jogos com 42 equipes em modalidades individuais e coletivas, femininas e masculinas.
Confira os resultados de Americana nesta quarta-feira (15):
Tênis Feminino 21
Americana 0 x 2 Leme
Tênis Masculino 21
Americana 2 x 0 Bragança Paulista
Badminton Feminino Livre
Americana 0 x 2 Valinhos
Badminton Masculino Livre
Americana 2 x 0 Santa Bárbara d’Oeste
Vôlei de Praia Feminino
Americana 2 x 0 Vinhedo
Vôlei de Praia Masculino
Americana 2 x 0 Vargem
Basquete Feminino Livre
Americana 53 x 56 Iracemápolis
Basquete Masculino 21
Americana 54 x 82 Rio Claro
Futsal Masculino Livre
Americana 9 x 3 Itatiba
Damas Feminino 21 (1ª rodada)
Americana 6 x 2 Rio Claro
Damas Masculino Livre (1ª rodada)
Americana 8 x 0 Limeira
Karatê Feminino Individual | 16 anos e acima | Kata
8º lugar
Karatê Feminino Equipe | 16 anos e acima | Kata
4º lugar
Karatê Feminino | 18 anos e acima | peso pena – até 50 kg | Kumite
2º lugar
Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso pena – até 60 kg | Kumite
8º lugar
Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso leve – 60-67 kg | Kumite
6º lugar
Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso médio – 67-75 kg | Kumite
7º lugar
Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso meio pesado – 75-84 kg | Kumite
3º lugar
A cerimônia oficial de abertura dos Jogos Regionais está marcada para esta quinta-feira (16), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava, no Parque Ferraz Costa. Segundo a organização, o evento reunirá cerca de 5 mil atletas. Os Jogos Regionais serão disputados de Itatiba até 23 de julho e reúnem competidores de 46 munícipios da quarta região esportiva do Estado de São Paulo.
Além da disputa por medalhas, os Jogos Regionais são uma oportunidade para os atletas se classificarem para os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em âmbito estadual, que devem ser realizados entre outubro e novembro. Garantem vaga nesta competição os campeões e vice-campeões de cada modalidade nos Jogos Regionais. Em modalidades como atletismo e natação, a classificação também pode ocorrer por índice técnico.
“É com muita alegria que estreamos na 68ª edição dos Jogos Regionais, uma excelente oportunidade para os atletas de nossa cidade de Americana, que se prepararam com rigor durante toda a temporada. Temos plena confiança nesta campanha e estamos otimistas para que o munícipio tenha bastante destaque nos Jogos”, enfatizou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.
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