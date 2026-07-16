Americana estreia nos 68º Jogos Regionais em Itatiba

Leia + sobre  esportes

Americana estreia nos 68º Jogos Regionais em Itatiba

Americana estreou nos 68º Jogos Regionais, nesta quarta-feira (15), em Itatiba, marcando presença nas disputas de sete modalidades. O município começou o evento com vitórias Futsal Masculino Livre, Tênis Masculino 21, Badminton Masculino Livre, Vôlei de Praia Feminino e Masculino, além de triunfos na primeira rodada de Damas Feminino 21 e Masculino Livre, entre outros resultados.

 

Americana conta com uma delegação de cerca de 360 pessoas, entre atletas, comissão técnica e equipe de apoio. O município participa dos Jogos com 42 equipes em modalidades individuais e coletivas, femininas e masculinas.

 

Confira os resultados de Americana nesta quarta-feira (15):

 

Tênis Feminino 21

Americana 0 x 2 Leme

 

Tênis Masculino 21

Americana 2 x 0 Bragança Paulista

 

Badminton Feminino Livre

Americana 0 x 2 Valinhos

 

Badminton Masculino Livre

Americana 2 x 0 Santa Bárbara d’Oeste

 

Vôlei de Praia Feminino

Americana 2 x 0 Vinhedo

 

Vôlei de Praia Masculino

Americana 2 x 0 Vargem

 

Basquete Feminino Livre

Americana 53 x 56 Iracemápolis

 

Basquete Masculino 21

Americana 54 x 82 Rio Claro

 

Futsal Masculino Livre

Americana 9 x 3 Itatiba

 

Damas Feminino 21 (1ª rodada)

Americana 6 x 2 Rio Claro

 

Damas Masculino Livre (1ª rodada)

Americana 8 x 0 Limeira

 

Karatê Feminino Individual | 16 anos e acima | Kata

8º lugar

Karatê Feminino Equipe | 16 anos e acima | Kata

4º lugar

 

Karatê Feminino | 18 anos e acima | peso pena – até 50 kg | Kumite

2º lugar

 

Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso pena – até 60 kg | Kumite

8º lugar

 

Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso leve – 60-67 kg | Kumite

6º lugar

 

Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso médio – 67-75 kg | Kumite

7º lugar

 

Karatê Masculino | 18 anos e acima | peso meio pesado – 75-84 kg | Kumite

3º lugar

 

A cerimônia oficial de abertura dos Jogos Regionais está marcada para esta quinta-feira (16), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava, no Parque Ferraz Costa. Segundo a organização, o evento reunirá cerca de 5 mil atletas. Os Jogos Regionais serão disputados de Itatiba até 23 de julho e reúnem competidores de 46 munícipios da quarta região esportiva do Estado de São Paulo.

 

Além da disputa por medalhas, os Jogos Regionais são uma oportunidade para os atletas se classificarem para os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em âmbito estadual, que devem ser realizados entre outubro e novembro. Garantem vaga nesta competição os campeões e vice-campeões de cada modalidade nos Jogos Regionais. Em modalidades como atletismo e natação, a classificação também pode ocorrer por índice técnico.

 

“É com muita alegria que estreamos na 68ª edição dos Jogos Regionais, uma excelente oportunidade para os atletas de nossa cidade de Americana, que se prepararam com rigor durante toda a temporada. Temos plena confiança nesta campanha e estamos otimistas para que o munícipio tenha bastante destaque nos Jogos”, enfatizou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

 

+ NOTÍCIAS  NO GRUPO NM DO WHATSAPP