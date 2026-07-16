CCL em Americana recebe a festa “Julina” neste sábado (18)

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O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, neste sábado (18), a “Julina”, festa realizada pelo Flamma Bar e Merci Merci Patisserie, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A montagem da estrutura do evento, que ocorre das 12h às 22h, foi iniciada nesta quarta-feira (15). A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

A programação musical inclui discotecagem do DJ Viny Blanco e música ao vivo com o cantor Yago Rocha (sertanejo) e Grupo Badauê (samba e pagode). Também haverá cardápio exclusivo para o evento, com comidas típicas das festas juninas e julinas, drinks especiais, espaço Kids e quadrilha e brincadeiras para todas as idades.

“O CCL foi adotado pelo público americanense e oferece ótima estrutura para a realização de eventos, em local de fácil acesso. Este com certeza será mais um encontro musical e gastronômico de sucesso na história de Americana”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

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