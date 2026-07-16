Um guarda municipal de Americana foi flagrado em vídeo cumprimentando e confraternizando com motociclistas que realizavam manobras perigosas em via pública, como empinar motos sem o uso de capacete. As imagens, registradas na última terça-feira (14), repercutiram nas redes sociais.

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No vídeo, o agente, identificado como Sergio Evangelista Souza, conhecido como “Patrulheiro Evangelista”, admite ter visto as irregularidades. Em determinado momento, ao ser questionado por um motociclista, responde em tom irônico: “Nem vi vocês aqui”.

Vídeo- Guarda confraterniza com motoqueiros

Outro registro mostra um motociclista empinando a moto logo atrás de uma viatura da Guarda Municipal, que trafegava em baixa velocidade.

Em nota, a corporação informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria e será apurado. Ao G1, o agente declarou que irá se manifestar apenas no âmbito do procedimento administrativo.

Vídeo e informações do G1.

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