Projeto transforma ouro em Hermès

Ouro virando a bolsa chique Hermès?

Foto: Divulgação

As marcas Rodrigo Gaspar Joias e Front Row Market se uniram para o lançamento de um projeto inovador. Nele, é possível ressignificar as joias paradas em casa trocando por créditos para compra de uma bolsa Hermès.

O processo é simples: com as joias em mãos basta agendar um horário com o joalheiro Rodrigo ou sua esposa Viviane, no Cambuí. O time da RG Joias irá avaliar o grama pesado, e então, o cliente poderá utilizar como crédito para compra da bolsa na Front Row Market, uma plataforma especializada na revenda de Hermès e Chanel, que vem crescendo cada vez mais no país.

De acordo com Lilian Marques, CEO da Front Row, a aposta no mercado de Upcycling de Joias, além de fortalecer o compromisso da empresa com a moda circular, visa aumentar o alcance territorial da marca.

Rodrigo Gaspar, que comanda a RG Joias há 21 anos, explica que com esse projeto os clientes poderão dar um novo ciclo a esse metal tão nobre, que não precisará ser extraído da natureza novamente, contribuindo com as futuras gerações e o futuro do planeta”, completa Gaspar.

Para atrair o desejo e consolidar a confiança de novos compradores, a Front Row apresenta um leque de serviços que, normalmente, não acompanha as lojas físicas de shopping centers.

Lilian Marques lembra que, para muitos, o universo de artigos de luxo como bolsas, sapatos e relógios ainda gera muitas dúvidas. “Quando oferecemos uma curadoria personalizada ou um produto seminovo passa pelo nosso processo de autenticação, que é feito de forma minuciosa, o cliente é atraído a aprofundar neste mercado e, consequentemente, comprar mais vezes. Estamos falando de valores muito altos, o que demanda um atendimento mais cauteloso”, explica.

