Santa Bárbara d’Oeste recebe no dia 20 de maio o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023. Realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com apoio da Prefeitura, equipe SBAtletismo / Seme, FAM (Faculdade de Americana) e patrocínio Loterias Caixa | Governo Federal, o festival ocorrerá no Ginásio “J.J. Bellani”, ao lado do Parque Araçariguama, das 8h30 às 12 horas.

O Festival Paralímpico tem como público-alvo crianças e jovens deficientes de 8 a 17 anos com deficiência, reunindo as modalidades de Atletismo, Vôlei Sentado, Basquete em Cadeira de Rodas e Badminton.

Neste ano, 21 cidades do Estado de São Paulo serão sede do Festival Paralímpico. Na região, apenas Santa Bárbara e Campinas sediarão o evento neste sábado. Em 2019 o Município já havia sediado o Festival, reunindo 150 crianças de Santa Bárbara e outras 100 crianças de cidades da região.

