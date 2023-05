A partir de amanhã, sábado (20), o Theatro Municipal irá disponibilizar uma cota de ingressos pelo site, para o público em geral, para o desfile do estilista João Pimenta. Esta ação faz parte da pré abertura do SPFW edição N55, que acontece na 2ª feira (22) e comemora os 20 anos de carreira deste talentoso contador de histórias através de suas roupas criativas e únicas. Pimenta celebra sua premiada trajetória como estilista e figurinista de importantes peças de teatro como “Romeu e Julieta – ao som de Marisa Monte” e “Merlin e Arthur – Um Sonho de Liberdade” e as óperas “Navalha na Carne” e “O Homem de Papel”.

Ao todo, serão 330 ingressos, nos setores anfiteatro e galeria. Basta acessar o link e se credenciar.

O SPFW N55 acontece de 25 a 28 de maio e ocupará diversos espaços da cidade: o hub criado no Komplexo Tempo, no bairro da Mooca, o Senac FAU, na Lapa, o Iguatemi São Paulo e diferentes locações em endereços históricos. Ao todo, serão 41 desfiles sendo 31 presenciais e 10 fashion filmes.